Педиатр рассказал, несут ли опасность для детей опавшие листья

Однако не стоит забывать о гигиене.

Осень — одно из самых красивых времен года. Опавшие листья украшают улицы, поднимая настроение взрослым и привлекая внимание детей. Однако так ли безобидны детские игры с ними? Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал изданию Газета.ру, стоит ли бояться микробов, живущих в листве.

По словам специалиста, опавшие листья не содержат в себе опасных для здоровья детей инфекций, однако аллергикам все же стоит поостеречься — плесневые грибки могут спровоцировать приступ.

В целом же, педиатр наоборот лишь рекомендовал почаще выводить ребенка на прогулку, чтобы укрепить его иммунитет. Тимаков утверждает, что у ребенка, выращенного в стерильных условиях, не будет защиты от внешних факторов, поэтому любая бактерия или переохлаждение будут провоцировать болезни.

Врач отметил, что активные прогулки не отменяют элементарной гигиены:

«Если мы говорим о грязи, то помыть руки перед едой — достаточно это сделать, не тащить руки в рот, когда играем на улице — этого сделать достаточно, потому что у нас грязь с вами бывает разная. В этой грязи живут и яйца глистов различные, различные простейшие, но это не означает, что нельзя трогать какие-то окружающие предметы.»

Несмотря на это, все же не стоит позволять ребенку трогать на улице все подряд, так как он рискует подхваить серьезные заболевания:

«На детских площадках, в общественных местах люди не соблюдают гигиену, плюют на землю, и, соответственно, там могут быть бактерии — туберкулез, и другие инфекционные агенты, в том числе вирусы, которые выделяются вместе с этой слюной. Поэтому основное правило — это просто помыть руки, но это не означает, что надо не трогать все вокруг», — подытожил Евгений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что массовое отравление в Санкт-Петербурге произошло из-за грязных рук.