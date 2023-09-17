Коробка пандоры: почему в Петербурге произошло массовое отравление едой из сети кафе

Почти 300 человек в Северной столице обратились к врачам с одними и теми же жалобами.

Продолжительность жизни и активной деятельности сводится к двум факторам — наследственность и образ жизни. Если с генами ничего не поделаешь, то режим работы и отдыха, физическая активность, питание, — факторы переменные, но серьезно влияющие на сторовье. В мегаполисе баланс соблюсти трудно: много работаешь, нет времени на отдых, трудно держать здоровую диету. Во время пандемии стала популярна особенно в крупных городах альтернатива — доставка готовой еды. С десяток сервисов по стране предлагают сбалансированное меню — мол и калории там учитываются, и витамины.

Вот только последний скандал в Петербурге, показал, что коробочки эти — ящик пандоры. Никто не знает толком, что в черном ящике, в смысле в пластиковом контейнере с красивой этикеткой. Почти 300 человек в Северной столице обратились к врачам с одними и теми же жалобами на пищевое отравление, почти все они употребляли одно и то же блюдо от одной и той же фирмы.

Оперативная проверка санитарных врачей выявила массу нарушений, таких, что судья сразу на два месяца приостановила деятельность организации, к слову, одного из крупнейших производителей подобной продукции.

Общественники обратились в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием проверить все кампании по доставке «здоровой еды» в стране.

Как показало расследование корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, у подозрения, что в этом бизнесе нет безгрешных, есть много оснований.

Температура под 40, боли в животе, рвота.

«Прям на восемь из десяти, было реально страшно. Такого у меня реально никогда не было», — рассказывает одна из пострадавших.

Вот эта вафля со шпинатом из популярного петербургского кафе «Грин бокс» подкосила — по данным Роспотребнадзора — 274 человека. Из них 137, в том числе трое детей, до сих пор остаются в городских больницах. У 56 найдена опасная бактерия сальмонелла.

«Уже седьмой день болит живот. Температура прошла, которая держалась четыре дня — почти 38-39», — рассказывает жертва «полезной еды» Мария Юдина.

Компания «Грин бокс» приостановила деятельность. Вот один из небольших магазинов в одном из торговых центров. Роспотребнадзор нашел в кафе тараканов и не нашел в некоторых заведениях раковин для мытья рук и посуды, а так же маркировок на замороженных продуктах.

«Данная продукция вскрыта и не имеет маркировки. Она должна отмаркирована, дата вскрытия нужна, чтобы возникало понимание остаточного срока годности», — заметил эксперт по пищевой безопасности Владимир Кострюков.

«Грин бокс» работал не только как кафе, основной профиль — доставка. Объем рынка в России в прошлом году — 350 миллиардов рублей. Модный после пандемии бизнес. Дарккитчен — в переводе с английского «темная кухня».

Производство популярной сети Петербурга. Собеседование на администратора службы доставки. Обязанности — принимать онлайн-заказы, контролировать работу курьеров, которые так и жаждут попасть на кухню в уличной одежде и обуви.

На скрытой съемке видно, как курьер кладет свой увесистый пакет в холодильник с десертами и напитками, хотя такое соседство запрещено, а через некоторое время с верхних полок сотрудники достают сладости и переклеивают маркировку — ставят дату посвежее и возвращают товар обратно в холодильник.

Еще одно грубое нарушение: без перчаток, голыми руками курьер начинает собирать упаковку для роллов и кладет ее на стол по соседству с грязной кружкой.

«Это вопиющие факты на самом деле. Помыть руки, переодеться — не в одном фартуке в туалет посетить и хлеб нарезать. Это моменты, связанные и с уборкой помещений, например, не возить одной и той же тряпкой в санитарных комнатах и на производстве», — объяснила эксперт по системе управления безопасностью пищевых продуктов Елена Григорьева.

И такое, говорят общественники, повсеместно. Вот результаты экспертизы блюд от другого производителя… Два салата — шведский со свеклой и сельдью и «сельдь под шубой». В обоих обнаружена кишечная палочка.

«Температурный режим хранения, температура должна быть от +2 до +4 градусов. Кишечная палочка при температуре 10 градусов увеличивается, удваивается каждые 20 минут», — заметил председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Причем «дорого» для готовой еды не значит «качественно». Вместе с шеф-поваром мы решили посчитать три готовых блюда другого производителя: омлет, сырники и осетинский пирог со шпинатом. Чек почти на 800 рублей. Илья Шиленин уверяет — этому обеду — красная цена — 220 рублей.

«Они экономят, экономят, в том числе крупные большие поставки продуктов, когда ты готовишь масштабно. Но есть сложности — контроль качества. Чем больше и масштабнее линия, которая выдает, потому что все это в основном готовят люди, люди имеют свойство уставать, болеть», — объяснил шеф-повар Илья Шиленин.

«Отклонения, нарушения могут приводить к целым вспышкам инфекционных заболеваний. Листерии, которые вызывают кишечные заболевания. Одна из самых грозных — ботулизм, могут быть летальные исходы», — предостерегла врач-диетолог Наталья Круглова.

Даркитчен — лотерея для нашего организма. Открыть «темную кухню» может каждый. Достаточно арендовать помещение и готовь людям еду. Никаких проверок — плановых или внеплановых. Сейчас действует мораторий.

«И классические рестораны, и сети быстрого питания, и дарккитчен, они обязаны соблюдать единые правила санитарные. В силу специфики своей деятельности, так называемые темные кухни или малые предприниматели, они реже попадают в зону внимания», — заметил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Грин бокс» теперь тщательно проверяют прокуратура и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Анастасии и Алексею «Грин бокс» предложил оплатить лекарства, но они отказались. Пострадавшие намерены идти в суд чтобы получить не только компенсацию, но и наказать виновных.