Сбербанк отменил скидки на ставки по льготной ипотеке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Сбербанк убрал скидки на ставки по льготной ипотеке ввиду решения правительства

Сбербанк отменил скидки на ставки по льготной ипотеке

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Также сообщается об увеличении размера минимального первоначального взноса.

Сбербанк сообщил об отмене с 20 сентября скидок на ставки по льготной ипотеке и повышении размера первоначального взноса по ним до 20,1%.

Действия финансовой организации связаны с решением Правительства РФ повысить до 20% минимальный первоначальный взнос по части госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. Кроме того, на 0,5% снизилась предельная величина субсидий банкам, выдающим кредиты по ипотечным госпрограммам.

В Сбербанке подчеркнули, что ставки по всем одобренным до 19 сентября заявкам остаются прежними.

Также сообщается об увеличении размера минимального первоначального взноса (до 20%) по всем программам ипотеки на 0,1% — до 10,1%, 15,1% или 20,1%.

До этого, с 22 августа, Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта. Это коснулось как новостроек, так и вторичного жилья. При этом ставки оставались неизменными в программах льготного кредитования.

Центробанк 15 сентября сообщил о повышении ключевой ставки с 12% до 13% годовых в связи с сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику. По заявлению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, для снижения ключевой ставки потребуется «продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят ужесточить правила льготной ипотеки — жилищный кредит в Москве, Петербурге и Краснодарском крае нельзя будет получить без регистрации.

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