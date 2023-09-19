Лимит на кредит: в России ужесточатся правила льготной ипотеки

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Жилищный кредит нельзя будет получить без регистрации

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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В чем будут заключаться новые установки?

В России хотят ужесточить правила льготной ипотеки. Как пишут «Известия», жилищный кредит нельзя будет получить без регистрации.

Сейчас многие заемщики покупают жилье с господдержкой в Москве, Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами живут в других регионах. Причем квартиры в этом случае, зачастую, берутся для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи.

Все это создает предпосылки для ипотечного кризиса и роста цен на жилье.

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