Дуда «исключил из повестки дня» Зеленского

Стороны должны были обсудить эмбарго на поставки украинского зерна.

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщают польские СМИ.

«Президент сообщил, что из-за изменения часов заседания встреча была исключена из повестки дня. Однако Дуда не исключил, что встреча с Зеленским состоится позже», — пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что на переговорах планировалось обсудить эмбарго на поставку украинского зерна, и это могло сыграть значительную роль в сложившемся кризисе. При этом польский лидер не отказывается от встречи с главой киевского режима в будущем.

В отношениях Польши и Украины в последние дни наметился отчетливый кризис. Варшава отказалась исполнять решение Еврокомиссии о снятии эмбарго с поставок украинской сельскохозяйственной продукции, заявив о необходимости защиты интересов собственных фермеров. Примеру Польши последовали Венгрия и Словакия.

В свою очередь Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на запрет ввоза ее зерна в три страны Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша может выйти из числа стран, которые решают судьбу украинского кризиса.