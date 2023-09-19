Больше не друзья: Польша отныне не решает будущее Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Rzeczpospolita: Польша перестала участвовать в решении будущего Украины

Больше не друзья: Польша отныне не решает будущее Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski

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Что произошло между бывшими союзниками?

Польша может выйти из числа стран, которые решают судьбу украинского кризиса. Такой информацией поделилась газета Rzeczpospolita.

«Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество военной поддержки Украины. Именно с этими партнерами он рассматривает, какую стратегию принять в отношении Китая и других ключевых союзников Москвы», — отмечается в материале.

По мнению СМИ, Варшава остается важным союзником для Вашингтона. При этом зачастую цели государств расходятся. Журналисты добавляют, что Америка не способна эффективно поддержать украинцев и противостоять России без сотрудничества с Польшей.

А факты где? В правительстве США увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Америка в течение нескольких лет готовила Украину к конфликту с Россией. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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