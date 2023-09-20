Экс-главу МИД Китая Цинь Гана уволили из-за романа в США

Отставка китайского министра в июле вызвала недоумение во всем мире. Причины вскрылись только сейчас.

Спустя два месяца стала известна истинная причина неожиданной отставки бывшего министра иностранных дел КНР Цинь Гана. По данным The Wall Street Journal, дипломата уволили за измену супруге.

Источник газеты утверждает, что Цинь Гана уличили во внебрачных связях в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне.

Внутренняя проверка, проведенная Коммунистической партией Китая, показала, что министр не только состоял в романтических отношениях на стороне, но даже стал отцом.

О снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел Китая было объявлено 25 июля, когда на этот пост был назначен глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

До этого появились слухи о «таинственном исчезновении» Цинь Гана. Около месяца министр не появлялся на публике и даже не присутствовал на ежегодной встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившей в Джакарте 11–15 июля. В МИД Китая связали это с «состоянием здоровья» своего руководителя, однако такое объяснение не удовлетворило мировые СМИ, в которых стали появляться многочисленные версии исчезновения Цинь Гана.

Предполагалось, что он не «вписался» в китайский политический бомонд из-за слишком тесных контактов с западным бизнесом и ориентации на западный стиль ведения переговоров. Также появились слухи о некой серьезной болезни Цинь Гана, несовместимой с выполнением возложенных на него обязанностей.

Третьей распространенной версией была та, что, по всей видимости, подтверждается сейчас: неформальные отношения министра с некой женщиной в США. На этой версии настаивали западные журналисты.

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