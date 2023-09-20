«Тащит тебя на дно»: Дуда сравнил Украину с «опасным утопающим»

Президент Польши прокомментировал ситуацию с запретом на импорт в страну украинского зерна.

Украина похожа на утопающего, который может утащить тебя на дно. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в общении с журналистами после выступления на Генассамблее ООН.

Комментируя углубляющийся между Польшей и Украиной конфликт из-за импорта сельхозпродукции, Дуда заявил, что Варшава остается стойким сторонником Киева перед лицом «российского вторжения», однако украинцы должны помнить о помощи, которую получают от поляков.

«Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной в Украину», — цитирует польского президента Reuters.

Говоря о введенном Польшей запрете на импорт украинского зерна, Дуда пояснил, что таким образом Варшава лишь отстаивает интересы своих фермеров. При этом она не запрещает транзит украинской продукции по своей территории, однако есть бизнес-круги, заинтересованные в продаже этой продукции как можно быстрее и по минимальной цене, и от этого Польша должна защищаться, подчеркнул Дуда.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего. Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя на глубину. Он может просто утопить спасателя», — заявил президент Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджей Дуда отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой планировалось обсудить эмбарго на поставку украинского зерна. При этом польский лидер отметил, что не отказывается от встречи с главой киевского режима в будущем.