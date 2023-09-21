Срок действия водительских прав в России могут увеличить

Получить удостоверение на 20 лет смогут не все автомобилисты.

В России могут продлить срок действия водительских прав с десяти до двадцати лет. Об этом сообщает Газета.ру.

Отмечается, что председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев объявил о подготовке соответствующих поправок изданию РИА Новости.

Как уточнил он, если водитель исправно проходит медицинские осмотры, никогда не нарушал правила и не числится в розыске, то возможно будет внести поправку, позволяющую увеличить срок действия водительского удостоверения до 20 лет.

Депутат также сообщил, что данное предложение находится на этапе обсуждения и уже проведены соответствующие консультации с руководством ГАИ и профильными специалистами. Так, предлагается освободить граждан от лишних проблем, связанных со сбором дополнительных документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к бумажным.