Срок действия водительских прав в России могут увеличить

В Госдуме предложили внести поправки о выдаче прав на 20 лет вместо 10
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Получить удостоверение на 20 лет смогут не все автомобилисты.
В России могут продлить срок действия водительских прав с десяти до двадцати лет. Об этом сообщает Газета.ру.
Отмечается, что председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев объявил о подготовке соответствующих поправок изданию РИА Новости.
Как уточнил он, если водитель исправно проходит медицинские осмотры, никогда не нарушал правила и не числится в розыске, то возможно будет внести поправку, позволяющую увеличить срок действия водительского удостоверения до 20 лет.
Депутат также сообщил, что данное предложение находится на этапе обсуждения и уже проведены соответствующие консультации с руководством ГАИ и профильными специалистами. Так, предлагается освободить граждан от лишних проблем, связанных со сбором дополнительных документов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к бумажным.
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