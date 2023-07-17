Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к бумажным

Минцифры предложило приравнять цифровое водительское удостоверение к физическому. Соответствующий проект поправок от ведомства допустили к обсуждению 17 июля. Ознакомиться с ним можно на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, в случае принятия изменений водители смогут предъявлять водительские удостоверения с помощью портала «Госуслуги».

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — говорится в документе.

Общественное обсуждение проекта Минцифры продлится до 31 июля.

В июне стало известно, что МВД может запретить россиянам, которые не явились в военкомат по повестке, управлять автомобилем.

Предполагается, что запрет будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничений в адрес гражданина. Кроме того, уклонисты не смогут получить новое водительское удостоверение, а сниматься ограничение будет только после того, как человек явится в военкомат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как иностранцы смогут получать водительские права в России с 1 апреля 2024 года.