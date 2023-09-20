Быстрее, выше, сильнее: ТОП-9 российских звезд, которые добились успехов в большом спорте

Кто из отечественных знаменитостей пришел на сцену из тренировочного зала?

Российские звезды шоу-бизнеса посвящают жизнь не только творчеству, но и большому спорту. 5-tv.ru сделал подборку отечественных знаменитостей, которые в свое время достигли серьезных успехов в разных видах спорта.

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Певица Анна Семенович является мастером спорта международного класса по фигурному катанию. Артистка неоднократно становилась призером международных соревнований, завоевала серебряную медаль на чемпионате России, а покинула спорт из-за травмы — разрыва мениска.

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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев начинал свой путь в большом спорте с занятий вольной борьбой и дзюдо. Он добился значительных успехов, завоевав звание чемпиона СССР по самбо среди юниоров. Является мастером спорта по дзюдо.

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Кристина Асмус, оказывается, в течение десяти лет занималась спортивной гимнастикой и достигла звания кандидата в мастера спорта. Как звезда признавалась в многочисленных интервью, спорт закалил ее характер и помог добиваться поставленных целей.

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Актер Анатолий Журавлев — мастер спорта, чемпион СССР 1991 года по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов. Выступал артист в составе сборной Москвы. Примечательно, что тот чемпионат стал первым и последним в истории Советского Союза.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Роман Курцын по праву считается одним из самых спортивных актеров современного кино. Он пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. кстати, в 17 лет Роман стал чемпионом России по армреслингу, а также плотно занимался акробатикой, кикбоксингом и карате.

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Стивен Сигал считается одним из самых ярких представителей такого вида спорта как айкидо и имеет седьмой дан по айкидо Айкикай. Он активно продвигает этот вид боевых искусств в массы и дает мастер-классы, например, однажды актер провел тренировку в спаринге с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Ольга Серябкина, бывшая солистка группы «Серебро», имеет разряд КМС по бальным танцам. Кстати, в свое время знаменитость выступала на подтанцовке исполнителя Ираклия Пирцхалавы.

Саяпин Владимир / ТАСС

Актер Евгений Сидихин является ветераном Афганистана и умеет постоять за себя. А еще он — пятикратный чемпион Ленинградской области по вольной борьбе, а также владеет навыками бокса и джиу-джитсу.

www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

«Русский медведь» Олег Тактаров известен не только как талантливый актер, но и как участник боев без правил, чемпион UFС. К тому же, он — мастер спорта по самбо и чемпион мира по смешанной борьбе.

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