Деньги на спорт: мировые звезды, которые являются владельцами футбольных клубов

Какие знаменитости инвестируют в спорт?

Мировые и российские звезды шоу-бизнеса порой расширяют сферу своих интересов. 5-tv.ru сделал подборку знаменитостей, которые имеют отношение к большому спорту.

Натали Портман

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Натали Портман является совладельцем женского футбольного клуба «Город ангелов» из Лос-Анжелеса. Актриса призналась, что является фанаткой европейского футбола, а еще прониклась идеями борьбы американских футболисток за свои права. Кстати, в списке других совладельцев клуба — Ева Лонгория и Джессика Честейн.

Мэтью Макконахи

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Коллега Портман Мэтью Макконахи также решил инвестировать в спорт. Его выбор пал на «Остин», футбольный клуб города, в котором долгое время актер жил до того, как стать всемирно известным. Но, и обретя популярность, он до сих пор бывает на тренировках и выступает с вдохновительной речью.

Райан Рейнольдс

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Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макелхэнни приобрели футбольный клуб «Рексэм» в 2021-м году, когда тот достиг падения в Национальной лиге. В этом году команда вернулась в футбольную лигу и показывает отличную игру.

Элтон Джон

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Сэр Элтон Джон был президентом клуба «Уотфорд» на протяжении 11 лет, благодаря капиталовложениям подняв его с конца списка на пьедестал сильнейших команд Великобритании. Но продал его из-за того, что не мог присутствовать на играх. При этом музыкант до 2009 года хранил звание почетного президента клуба.

Кетрин Зета-Джонс

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Актриса Кетрин Зета-Джонс чуть не стала владелицей футбольного клуба. Вернее, стала, но на короткое время. Ей достался по наследству валлийский футбольный клуб «Лланелли», но управлять им оказалось не так просто, и клуб закрылся после 117 лет своего существования.

Дэвид Бекхэм

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Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм, уйдя из профессионально спорта, остался владельцем американского профессионального футбольного клуба «Интер Майами», базирующегося в Майами. Команда играет в высшей лиге США и Канады. Не так давно директор клуба признался, что начал задумываться о приглашении аргентинца Лионеля Месси.

Джастин Тимберлейк

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Американский певец Джастин Тимберлейк заинтересовался акциями команды НБА «Мемфис Гриззлис» и пополнил ряды знаменитостей, которые имеют отношение к спорту. Кстати, артист является уроженцем Мемфиса.

Уилл Смит

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Еще одна голливудская семья решила вложиться в большой спорт — это Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт Смит. Они владеют миноритарными владельцами клуба НБА «Филадельфия-76». Стоит отметить, что актер родился и вырос в Западной Филадельфии.

Рассел Кроу

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А актер Рассел Кроу в 2006 году стал совладельцем команды по регби — «Саут Сидней Рэббитоуз». Он приобрел 75 процентов акций за три миллиона долларов.

Рэпер Баста

© РИА Новости / Сергей Пивоваров

Что касается российских звезд, рэпер Баста официально владеет профессиональным футбольным клубом из Ростова СКА. Первое, что сделал исполнитель, когда приобрел клуб — выплатил все имеющиеся долги и зарплаты игрокам и сотрудникам. Также Василий Вакуленко рассказывал, что вложил на развитие клуба около 10 миллионов рублей.

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