Деньги на спорт: мировые звезды, которые являются владельцами футбольных клубов
Макконахи, Портман, Баста и Рассел Кроу являются совладельцами футбольных клубов
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight
Какие знаменитости инвестируют в спорт?
Мировые и российские звезды шоу-бизнеса порой расширяют сферу своих интересов. 5-tv.ru сделал подборку знаменитостей, которые имеют отношение к большому спорту.
Натали Портман
Натали Портман является совладельцем женского футбольного клуба «Город ангелов» из Лос-Анжелеса. Актриса призналась, что является фанаткой европейского футбола, а еще прониклась идеями борьбы американских футболисток за свои права. Кстати, в списке других совладельцев клуба — Ева Лонгория и Джессика Честейн.
Мэтью Макконахи
Коллега Портман Мэтью Макконахи также решил инвестировать в спорт. Его выбор пал на «Остин», футбольный клуб города, в котором долгое время актер жил до того, как стать всемирно известным. Но, и обретя популярность, он до сих пор бывает на тренировках и выступает с вдохновительной речью.
Райан Рейнольдс
Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макелхэнни приобрели футбольный клуб «Рексэм» в 2021-м году, когда тот достиг падения в Национальной лиге. В этом году команда вернулась в футбольную лигу и показывает отличную игру.
Элтон Джон
Сэр Элтон Джон был президентом клуба «Уотфорд» на протяжении 11 лет, благодаря капиталовложениям подняв его с конца списка на пьедестал сильнейших команд Великобритании. Но продал его из-за того, что не мог присутствовать на играх. При этом музыкант до 2009 года хранил звание почетного президента клуба.
Кетрин Зета-Джонс
Актриса Кетрин Зета-Джонс чуть не стала владелицей футбольного клуба. Вернее, стала, но на короткое время. Ей достался по наследству валлийский футбольный клуб «Лланелли», но управлять им оказалось не так просто, и клуб закрылся после 117 лет своего существования.
Дэвид Бекхэм
Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм, уйдя из профессионально спорта, остался владельцем американского профессионального футбольного клуба «Интер Майами», базирующегося в Майами. Команда играет в высшей лиге США и Канады. Не так давно директор клуба признался, что начал задумываться о приглашении аргентинца Лионеля Месси.
Джастин Тимберлейк
Американский певец Джастин Тимберлейк заинтересовался акциями команды НБА «Мемфис Гриззлис» и пополнил ряды знаменитостей, которые имеют отношение к спорту. Кстати, артист является уроженцем Мемфиса.
Уилл Смит
Еще одна голливудская семья решила вложиться в большой спорт — это Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт Смит. Они владеют миноритарными владельцами клуба НБА «Филадельфия-76». Стоит отметить, что актер родился и вырос в Западной Филадельфии.
Рассел Кроу
А актер Рассел Кроу в 2006 году стал совладельцем команды по регби — «Саут Сидней Рэббитоуз». Он приобрел 75 процентов акций за три миллиона долларов.
Рэпер Баста
Что касается российских звезд, рэпер Баста официально владеет профессиональным футбольным клубом из Ростова СКА. Первое, что сделал исполнитель, когда приобрел клуб — выплатил все имеющиеся долги и зарплаты игрокам и сотрудникам. Также Василий Вакуленко рассказывал, что вложил на развитие клуба около 10 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие российские звезды добились успехов в большом спорте.
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