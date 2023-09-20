Число погибших после взрыва в Балашихе увеличилось до трех человек

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 19 0

Один из них скончался по пути в больницу.

Число погибших после взрыва в Балашихе увеличилось до трех человек

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Число погибших в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе возросло до трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ресурса, спасателям также удалось извлечь из-под завалов пожилую женщину. О ее состоянии подробностей нет.

Известно, что на месте ЧП находится губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщал, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка. Также он рассказал, что двум пострадавшим потребовалась госпитализация, однако один из них скончался по пути в больницу.

Всего спасатели эвакуировали из здания 170 человек. Обрушены три этажа, и сохраняется опасность больших разрушений.

Мощный взрыв в жилом доме прогремел в районе 8:30 утра. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Махачкалы раскрыл причину взрыва газа в жилом доме.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Нагорный Карабах капитулировал
11:58
Три спасателя оказались под завалами после повторного обрушения в Балашихе
11:42
Число погибших после взрыва в Балашихе увеличилось до трех человек
11:28
«Слышны голоса»: под завалами после взрыва в Балашихе застряли женщина и ребенок
11:18
В Алтайском крае за попытку отравить военных задержан мужчина
11:12
В Минобороны сообщили о крушении истребителя Су-34 в Воронежской области

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Уже десять: почему Илон Маск стремится обзавестись большим количеством детей
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России