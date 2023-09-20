Число погибших после взрыва в Балашихе увеличилось до трех человек

Число погибших в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе возросло до трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ресурса, спасателям также удалось извлечь из-под завалов пожилую женщину. О ее состоянии подробностей нет.

Известно, что на месте ЧП находится губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщал, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка. Также он рассказал, что двум пострадавшим потребовалась госпитализация, однако один из них скончался по пути в больницу.

Всего спасатели эвакуировали из здания 170 человек. Обрушены три этажа, и сохраняется опасность больших разрушений.

Мощный взрыв в жилом доме прогремел в районе 8:30 утра. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Махачкалы раскрыл причину взрыва газа в жилом доме.