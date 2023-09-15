«Жалобы были»: мэр Махачкалы раскрыл причину взрыва газа в жилом доме

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 5 0

Мэр Махачкалы Умавов назвал причиной взрыва в жилом доме утечку газа

Фото, видео: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС; 5-tv.ru

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Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки.

Причиной взрыва в жилом доме в Махачкале стала утечка газа. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru заявил мэр города Юсуп Умавов.

«По имеющейся информации, неоднократно жалобы были, что они незаконно подключились к газу и их отрезали», — рассказал глава Махачкалы.

Он отметил, что живущие в этом доме люди понесли большой ущерб. Из-за того, что дом возведен незаконно, у них нет необходимых разрешений и документов, которые позволили бы застраховать имущество.

«Людям будем помогать, как возможно», — пообещал Умавов.

Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки в Махачкале. Огонь охватил верхние этажи моментально, возникла паника.

Люди, запертые в горящих квартирах кричали, молили о помощи и пытались спастись, вылезая из окон. На месте ЧП лично координировал действия правоохранительных органов и экстренных служб прокурор Кировского района Махачкалы.

В связи с инцидентом проводится ведомственная проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места взрыва в Махачкале.

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