Президент Турции считает, что украинский конфликт закончится нескоро.

Президент Турции Реджеп Эрдоган дал четкий сигнал Западу по поводу Крыма. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что турецкий лидер фактически озвучил, что Россия никогда не отдаст Крым, а все претензии Украины по этой теме бессмысленны.

По словам Белика, Эрдоган оказался единственным мировым лидером, который озвучил вслух то, о чем давно думают и говорят западное правительство и обычное общество.

«Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны», — отметил политик.

17 марта 2014 года президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством. А 18 марта по итогам референдума полуостров присоединился к Российской Федерации. Этим событиям предшествовал госпереворот на Украине.

Киевский режим не согласен с таким решением и по-прежнему считает Крым своей территорией, так же как и другие регионы, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, и попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН.