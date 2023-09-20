«Никогда не отдаст»: Эрдоган дал четкий сигнал Западу

|
Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Депутат ГД Белик назвал слова Эрдогана о Крыме сигналом Западу

«Никогда не отдаст»: Эрдоган дал четкий сигнал Западу

Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdo?An

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Турции считает, что украинский конфликт закончится нескоро.

Президент Турции Реджеп Эрдоган дал четкий сигнал Западу по поводу Крыма. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что турецкий лидер фактически озвучил, что Россия никогда не отдаст Крым, а все претензии Украины по этой теме бессмысленны.

По словам Белика, Эрдоган оказался единственным мировым лидером, который озвучил вслух то, о чем давно думают и говорят западное правительство и обычное общество.

«Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны», — отметил политик.

17 марта 2014 года президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством. А 18 марта по итогам референдума полуостров присоединился к Российской Федерации. Этим событиям предшествовал госпереворот на Украине.

Киевский режим не согласен с таким решением и по-прежнему считает Крым своей территорией, так же как и другие регионы, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, и попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
«Большая глупость»: Анастасия Волочкова выступила против пластических операций
13:55
«Никогда не отдаст»: Эрдоган дал четкий сигнал Западу
13:50
СК расследует уголовное дело, возбужденное после взрыва в Балашихе
13:43
«Готова делиться»: Валерия раскрыла секрет молодости и стройности
13:35
Авиация РФ уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
13:20
«Страшно было подходить»: на могиле Волчек установили новый памятник

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
«Безумные поступки»: почему ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России