Я вам запрещаю! Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН

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Рита Миронова
Рита Миронова 347 0

Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН

Я вам запрещаю! Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Президент Украины оскорблен тем, что «в международном сообществе есть место его главным врагам».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россиию из Совбеза ООН. Как пишет Tagesschau, о своем желании он заявил перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Украинский лидер осудил организацию за то, что она по-прежнему сотрудничает с Россией, несмотря на «агрессию против Украины». Зеленский оскорблен тем, что в международном сообществе все еще есть место его главным врагам.

Помимо Владимира Зеленского, на заседании ожидается выступление президента США Джо Байдена, президента Турции Реджепа Эрдогана и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в «дипломатическом фестивале» ООН. Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступления ожидается 23 сентября.

Ранее постпред РФ при ООН Василия Небезня заявил, что грядущее заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине с участием Владимира Зеленского не имеет никакого смысла. Он назвал это мероприятие шоу, которое организовано для одного человека — президента Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США хотят реформировать Совбез ООН.

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