Вопреки санкциям: российские танкеры впервые идут в Китай через Северный морской путь

|
Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Россия впервые отправила нефтяные танкеры в Китай через Арктику

Вопреки санкциям: российские танкеры впервые идут в Китай через Северный морской путь

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Читайте нас в: Дзен Новости

Путь по СМП в два раза короче традиционного — в обход Европы через Суэцкий канал.

Два российских танкера без ледового класса впервые прошли Северный морской путь (СМП). Как пишет EADaily, суда везут в Китай более двух миллионов баррелей нефти.

NS Bravo, вышедший из Мурманска 5 сентября, прибудет к берегам Китая к 26 сентября. А «Леонид Лоза» покинул порт чуть позже — 10 сентября — и прибудет в пункт назначения только 4 октября. Путь по СМП в два раза короче традиционного — в обход Европы через Суэцкий канал.

Этот сезон станет для Северного морского пути рекордным по поставкам российской нефти в Китай. Общие объемы могут превысить десять миллионов баррелей нефти.

Президент России Владимир Путин поручил нарастить грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн к концу года. По его словам, развитие в это направлении имеет огромное значение для страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китай по Северному морскому пути впервые доставлена партия СПГ от «Газпрома».

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:26
Актер Бабу умер после 30 лет полной парализации тела
23:17
Гендер-пати у Останкинской башни: Рэпер ST и Ассоль узнали пол будущего ребенка
23:08
Камасутра духовных танцев: Джигурда раскрыл секрет совершенного секса
23:04
В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев
22:52
Карабах капитулировал, Пашинян звонит Путину: самое главное о ситуации
22:38
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьер-министра Армении Пашиняна

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Венки от Путина и Пахмутовой: как выглядит могила поэта Добронравова
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России