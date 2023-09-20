Вопреки санкциям: российские танкеры впервые идут в Китай через Северный морской путь
Россия впервые отправила нефтяные танкеры в Китай через Арктику
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Путь по СМП в два раза короче традиционного — в обход Европы через Суэцкий канал.
Два российских танкера без ледового класса впервые прошли Северный морской путь (СМП). Как пишет EADaily, суда везут в Китай более двух миллионов баррелей нефти.
NS Bravo, вышедший из Мурманска 5 сентября, прибудет к берегам Китая к 26 сентября. А «Леонид Лоза» покинул порт чуть позже — 10 сентября — и прибудет в пункт назначения только 4 октября. Путь по СМП в два раза короче традиционного — в обход Европы через Суэцкий канал.
Этот сезон станет для Северного морского пути рекордным по поставкам российской нефти в Китай. Общие объемы могут превысить десять миллионов баррелей нефти.
Президент России Владимир Путин поручил нарастить грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн к концу года. По его словам, развитие в это направлении имеет огромное значение для страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китай по Северному морскому пути впервые доставлена партия СПГ от «Газпрома».
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