Вопреки санкциям: российские танкеры впервые идут в Китай через Северный морской путь

Путь по СМП в два раза короче традиционного — в обход Европы через Суэцкий канал.

Два российских танкера без ледового класса впервые прошли Северный морской путь (СМП). Как пишет EADaily, суда везут в Китай более двух миллионов баррелей нефти.

NS Bravo, вышедший из Мурманска 5 сентября, прибудет к берегам Китая к 26 сентября. А «Леонид Лоза» покинул порт чуть позже — 10 сентября — и прибудет в пункт назначения только 4 октября. Путь по СМП в два раза короче традиционного — в обход Европы через Суэцкий канал.

Этот сезон станет для Северного морского пути рекордным по поставкам российской нефти в Китай. Общие объемы могут превысить десять миллионов баррелей нефти.

Президент России Владимир Путин поручил нарастить грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн к концу года. По его словам, развитие в это направлении имеет огромное значение для страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китай по Северному морскому пути впервые доставлена партия СПГ от «Газпрома».