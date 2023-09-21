Все под контролем: что влияет на женскую сексуальную жизнь

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 18 0

Психолог Морозова: привычка все контролировать грозит потерей интереса к сексу

Все под контролем: что влияет на женскую сексуальную жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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Могут ли повседневные дела и работа снизить либидо? А что влияет на привлекательность?

Психолог-сексолог Евгения Морозова объяснила в беседе с Газетой.ру, почему привычка все контролировать грозит потерей интереса к сексу.

«Если женщина много работает, строит карьеру и не находит времени для полноценного отдыха, у нее нет сил на флирт, на длительные прелюдии, на хороший секс и даже на оргазм. Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение. Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни», — пояснила психолог.

Для того чтобы наладить сексуальную жизнь и сохранить естественную привлекательность, необходимо научится хорошо отдыхать и отвлекаться от непрерывной работы. В этом поможет нормированный режим и хобби. По словам эксперта, главное заниматься действительно любимым делом, которое приносит удовольствие, эмоциональную и физическую разрядку.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорят эротические сны у замужней женщины. Наши сны являются отражением мыслей и переживаний, однако порой там возникают образы, которые, на первый взгляд, берутся из ниоткуда и могут даже смутить или взволновать нас при пробуждении.

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