«Такого никто не делал»: как менялась тактика ВС РФ по ходу спецоперации

Выстроенная российской армией оборона позволяет изматывать и обескровливать противника.

Российская армия в ходе проведения спецоперации пришла к созданию уникальной системы обороны, которую никто и никогда еще не выстраивал. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что тактика Вооруженных сил РФ на протяжении боевых действий на Украине менялась, и на этом пути не обошлось без ошибок и неудач. Так, изначально предполагалось, что украинская армия не окажет серьезного сопротивления, потому что большая ее часть не находится под влиянием неонацистского режима и готова перейти на сторону России. На этот счет было даже специальное обращение президента РФ Владимира Путина к украинским военнослужащим. напомнил эксперт.

Исходя из таких предпосылок, создание сплошной оборонительной линии российскими войсками поначалу не предполагалось, что и привело вскоре к неудачам на фронте, указал Кнутов.

«Мы использовали тактику очаговой обороны. То есть у нас не было сплошной оборонительной линии, и это привело к тому, что малые тактические группы украинских войск могли просачиваться между опорными пунктами и проникать к нам в тыл, отрезая наши передовые подразделения и вынуждая их отходить. Отсюда и потери, в числе которых Харьковская область и отчасти Херсонская», — констатировал эксперт.

В следующие месяцы, продолжил Кнутов, командование ВС РФ вернулось к классической тактике ведения боевых действий, прописанной в боевых уставах советской и российской армий. В соответствии с ней была создана сплошная линия обороны. Основой для нее послужила Курская битва, когда были выстроены мощнейшие укрепления и научно определено, сколько пулеметов, минометов и артиллерийских стволов приходится на километр обороны. Разумеется, все эти данные были приведены в соответствие с современными требованиями.

«Та оборона, которая сейчас у нас есть, многократно превосходит то, что было в годы Великой Отечественной войны, и то, что создавала какая-либо страна в мире в период после Второй мировой войны. Это уникальная система, такого еще никто не делал», — заявил эксперт.

Выстроенная российской армией оборона позволяет не просто сдерживать натиск противника, но и изматывать, обескровливать его. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелейшие потери, в разы превышающие потери российской стороны, отметил эксперт.

«Таким образом мы решаем принципиальную задачу демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризация подразумевает уничтожение боевой техники, и мы видим ежедневные сводки Минобороны, в которых об этом говорится. А денацификация включает в себя уничтожение пронацистски настроенных военнослужащих, потери среди которых на сегодня также колоссальны», — пояснил Кнутов.

Он напомнил заявление Путина, в котором глава государства привел цифры потерь украинской армии за время проведения спецоперации: 71,5 тысячи военнослужащих и 7,6 тысячи единиц боевой техники.

Эксперт добавил, что тактика, которую применяют российские войска на поле боя, строится с учетом исторического опыта вооруженных сил СССР и России. Учитывается и конкретная ситуация на поле боя, и те действия, которые предпринимает украинская армия, представляющая собой, по сути, армию НАТО.

«Изменение тактики пошло на пользу и позволяет нам достаточно оптимистично смотреть как минимум на осенне-зимнюю кампанию», — заключил Кнутов.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин специально для 5-tv.ru прокомментировал новую тактику ВСУ, которую они применяют в районах Работино и Вербового.