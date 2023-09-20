«Безумные поступки»: почему ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО

Украинские боевики пытаются атаковать российские позиции малыми группами.

Российский боец спецназа с позывным Фитиль рассказал про новую тактику ВСУ, которые наступают в районах Работино и Вербового небольшими группами и без поддержки тяжелой артиллерии. Как считает полковник в отставке Виктор Литовкин, таким образом украинские боевики пытаются уменьшить свои потери, но получают обратное. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению Литовкина, украинцы, которых заставляют наступать, не считаясь с потерями, прибегли к новой тактике ради уменьшения количества погибших в своих рядах. Ведь сейчас потери киевского режима на фронте — по-настоящему страшные.

«Эта тактика называется тактикой просачивания. Якобы по одному-два человека они могут просочиться через линию обороны, а потом в тылу устраивать всякие диверсии и террористические акты. Может быть, в тылу соединиться в отделение, взвод и уже нанести серьезный ущерб», — объясняет полковник.

При этом Литовкин отмечает: количество погибших, которых украинские боевики теряют при штурме российских позиций, говорит о том, что они совершают безумные поступки. Особенно, если учитывать, что попытки атаковать проходят даже без прикрытия с воздуха.

Украина продолжает предпринимать безуспешные попытки наступательных действий на российские позиции, называя их контрнаступлением. При этом, по последним данным, с 4 июня Украина потеряла более 66 тысяч боевиков убитыми и, как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киевский режим переходит на новую тактику на подконтрольной ему части Херсонской области.