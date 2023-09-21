«Отец-холодец»: Муцениеце обвинила Прилучного в халатности

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Актриса Муцениеце обвинила Прилучного в халатном отношении к детям

«Отец-холодец»: Муцениеце обвинила Прилучного в халатности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что так не понравилось актрисе в бывшем муже?

Актриса Агата Муцениеце в своем интернет-блоге заявила, что ее экс-супруг Павел Прилучный будто бы специально заставляет ее нервничать, когда их дети с ним.

«С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает. Для меня это какой-то прикол. Как будто специально все делает, чтобы я переживала, нервничала. Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось — значит не показалось», — поделилась Муцениеце.

Она сообщила, что передала детей отцу на полтора месяца. Актриса призналась, что ей не нравится действующий график встреч. Она сильно скучает по дочке и сыну. Артистка также в шутку назвала Прилучного «отцом-холодцом» и сказала, что с детьми нелегко выйти на связь из-за халатности кинозвезды.

«А самый прикол в том, что… все-таки отец у них — холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то Интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты», — пожаловалась актриса.

Напомним, звездный брак распался в 2020 году, он просуществовал почти десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце вновь подала в суд на Прилучного.

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