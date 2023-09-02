Деньги решают: Муцениеце вновь подала в суд на Прилучного

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Агата Муцениеце во второй раз за полгода подала в суд на Павла Прилучного

Деньги решают: Муцениеце вновь подала в суд на Прилучного

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Предыдущий иск исполнительный орган власти удовлетворил.

От былых чувств между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце не осталось и следа. После обвинений в изменах ведущая шоу «Голос» решила раз и навсегда проучить бывшего супруга, пустив его по миру.

Не успела актриса выиграть предыдущее заседание суда, попутно выписав «мажора» из своей квартиры в центре Москвы, как Муцениеце подала новый иск в суд. По информации «СтарХит», на этот раз звезда вместе с адвокатами намерена стребовать с отца своих детей затраты на юристов. С документами Муцениеце обратилась в Головинский районный суд. Речь идет о «незвездной» сумме в 50 тысяч рублей.

«Прилучная Агата требует взыскать с Прилучного Павла судебные расходы в размере 51 тысячи рублей, — прокомментировали в пресс-службе новые претензии 34-летней звезды. — Речь идет об издержках, которые она понесла, в том числе — работе юристов».

Даже после развода с женой исполнитель ролей продолжает общаться с детьми от предыдущего брака. Счастье актер нашел в отношениях с другой коллегой по цеху, актрисой Зепюр Брутян.

Ранее 5-tv.ru показал Зепюр Брутян глазами Прилучного: актриса предстала без макияжа.

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