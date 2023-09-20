Игоря Николаева перевели из реанимации после операции на сердце

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Музыкант угодил в больницу из-за жалоб на сильные боли. Медики, опасаясь за его здоровье, решили не затягивать с вмешательством.

Игоря Николаева перевели из реанимации после операции на сердце

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народный артист РФ Игорь Николаев был переведен из реанимации в стационар после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что угрозы здоровью артиста нет. Врачи прогнозируют, если что реабилитация продет без осложнений, то уже по истечении недели можно будет подумать о выписке. При этом сейчас тяжесть его состояния оценивается как средняя.

Российский певец и композитор Игорь Николаев накануне перенес операцию по коронарному шунтированию. Он продолжает находиться под присмотром медиков.

Известно, что в больницу Николаев попал на фоне жалоб на боли в сердце. Бригада скорой помощи экстренно госпитализирована его, а менеджеры отменили запланированные концерты. Врачи приняли решение не тянуть с лечением и провести операцию. Она прошла без неприятных сюрпризов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Костюшкин сообщил о госпитализации сына.

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