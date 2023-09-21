Неудачный свет? Что случилось с лицом Шэрон Стоун

Могли повлиять и последствия тяжелого перелета. Как известно, усталость всегда прибавляет несколько лет.

Папарацци подкараулили и засняли голливудскую звезду Шэрон Стоун в аэропорту Милана без макияжа и прически. Кадры быстро облетели сеть.

Подписчики подчеркнули, что на фото внешне сильно проявлен настоящий возраст актрисы, в сравнении с видом, в котором Шерон предстает на публичных мероприятиях и красных дорожках.

В повседневной жизни звезда, как правило предпочитает не использовать макияж и, судя по всему, так чувствует себя весьма свободно и расслабленно.

При этом, стоит отметить, что в свои 65 лет Шэрон Стоун сохраняет модельную стройность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о худших нарядах звезд на Каннском кинофестивале. Несмотря на нетленную красоту, 63-летнюю Шерон Стоун не внесли в список главных каннских модниц в этом году. Ее платье показалось критикам неуместным. Селебрити прозвали престарелой Золушкой, хотя некоторые сочли, что она в любом наряде выглядит роскошно.