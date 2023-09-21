Неудачный свет? Что случилось с лицом Шэрон Стоун
Актриса Шерон Стоун попала в объективы папарацци без макияжа
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou
Могли повлиять и последствия тяжелого перелета. Как известно, усталость всегда прибавляет несколько лет.
Папарацци подкараулили и засняли голливудскую звезду Шэрон Стоун в аэропорту Милана без макияжа и прически. Кадры быстро облетели сеть.
Подписчики подчеркнули, что на фото внешне сильно проявлен настоящий возраст актрисы, в сравнении с видом, в котором Шерон предстает на публичных мероприятиях и красных дорожках.
В повседневной жизни звезда, как правило предпочитает не использовать макияж и, судя по всему, так чувствует себя весьма свободно и расслабленно.
При этом, стоит отметить, что в свои 65 лет Шэрон Стоун сохраняет модельную стройность.
Ранее 5-tv.ru сообщал о худших нарядах звезд на Каннском кинофестивале. Несмотря на нетленную красоту, 63-летнюю Шерон Стоун не внесли в список главных каннских модниц в этом году. Ее платье показалось критикам неуместным. Селебрити прозвали престарелой Золушкой, хотя некоторые сочли, что она в любом наряде выглядит роскошно.
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