Куда смотрели стилисты? — Фото худших нарядов звезд на Каннском кинофестивале
Почему Шерон Стоун прозвали престарелой Золушкой, а икона стиля Коко Роша была высмеяна за то, что надела все лучшее сразу? Снимки с красной дорожки говорят сами за себя.
Фото: www.globallookpress / Terence Baelen
В Каннах завершился 74-й по счету кинофестиваль, но модные критики до сих пор не могут прийти в себя от некоторых звездных нарядов. И если такие знаменитости, как Белла Хадид, вошли в анналы кутюрной истории события (платье Schiaparelli с золотыми бронхами, прикрывающими обнаженную грудь), то актрисе Шерон Стоун, модели Коко Роша и некоторым другим артисткам со стилистами повезло меньше.
Шерон Стоун
Несмотря на нетленную красоту, 63-летнюю Шерон Стоун не внесли в список главных каннских модниц в этом году. Ее пышное небесно-голубое платье, усыпанное крупными разноцветными бутонами, показалось критикам неуместным. Селебрити прозвали престарелой Золушкой, хотя некоторые сочли, что она в любом наряде выглядит роскошно.
Мария Бакалова
Звезда фильма «Борат 2» Мария Бакалова озадачила экспертов странного кроя нарядом изумрудного цвета, состоящим из удлиненной блузы с баской и шорт, декорированным белыми молниями. Вместо туфель девушка выбрала белые кожаные сапоги с розовыми «молниями». Может, артистка торопилась и надела первое, что попалось под руку?
Коко Роша
Всемирно известная модель и признанная икона стиля перестаралась с драматичностью. Ее наряд готической принцессы, надевшей все лучшее сразу, выглядел перегруженным: там и кровавого цветя платье из жатой ткани, и сетка, и бриллианты, а в завершении — сложная конструкция из кос на голове. Овердрессинг, как говорят стилисты.
Ноэми Мерлан
Актриса Ноэми Мерлан тоже выбрала весьма экстравагантный наряд — юбку и топ из ткани, напоминающей мятую фольгу, да еще и с оголенным животом и перекрещенными над ним массивными цепями. Образ выглядел странно, кроме того, он, мягко говоря, не подчеркнул хрупкую фигуру француженки. Зато блестела она ярче всех, однозначно.
Лена Ленина
Из российских знаменитостей традиционно выделилась писательница Лена Ленина. У нее есть привычка — ежегодно впечатлять гостей кинофестиваля пуще прежнего. В этот раз она с ног до головы сияла золотом, наряды украшали мерцающие «улитки» и нечто, напоминающее растянутый шланг. А волосы были уложены так высоко, что звезда еле уместилась в авто!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова превзошла Беллу Хадид в Каннах.
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