Куда смотрели стилисты? — Фото худших нарядов звезд на Каннском кинофестивале

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Оксана Тарасова
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Почему Шерон Стоун прозвали престарелой Золушкой, а икона стиля Коко Роша была высмеяна за то, что надела все лучшее сразу? Снимки с красной дорожки говорят сами за себя.

Куда смотрели стилисты? — Фото худших нарядов звезд на Каннском кинофестивале

Фото: www.globallookpress / Terence Baelen

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

В Каннах завершился 74-й по счету кинофестиваль, но модные критики до сих пор не могут прийти в себя от некоторых звездных нарядов. И если такие знаменитости, как Белла Хадид, вошли в анналы кутюрной истории события (платье Schiaparelli с золотыми бронхами, прикрывающими обнаженную грудь), то актрисе Шерон Стоун, модели Коко Роша и некоторым другим артисткам со стилистами повезло меньше. 

Шерон Стоун

Несмотря на нетленную красоту, 63-летнюю Шерон Стоун не внесли в список главных каннских модниц в этом году. Ее пышное небесно-голубое платье, усыпанное крупными разноцветными бутонами, показалось критикам неуместным. Селебрити прозвали престарелой Золушкой, хотя некоторые сочли, что она в любом наряде выглядит роскошно.

www.globallookpress / Terence Baelen

Мария Бакалова

Звезда фильма «Борат 2» Мария Бакалова озадачила экспертов странного кроя нарядом изумрудного цвета, состоящим из удлиненной блузы с баской и шорт, декорированным белыми молниями. Вместо туфель девушка выбрала белые кожаные сапоги с розовыми «молниями». Может, артистка торопилась и надела первое, что попалось под руку?

www.globallookpress / Dave Bedrosian via www.imago-ima

Коко Роша

Всемирно известная модель и признанная икона стиля перестаралась с драматичностью. Ее наряд готической принцессы, надевшей все лучшее сразу, выглядел перегруженным: там и кровавого цветя платье из жатой ткани, и сетка, и бриллианты, а в завершении — сложная конструкция из кос на голове. Овердрессинг, как говорят стилисты.

www.globallookpress / Thomas Bohlen

Ноэми Мерлан

Актриса Ноэми Мерлан тоже выбрала весьма экстравагантный наряд — юбку и топ из ткани, напоминающей мятую фольгу, да еще и с оголенным животом и перекрещенными над ним массивными цепями. Образ выглядел странно, кроме того, он, мягко говоря, не подчеркнул хрупкую фигуру француженки. Зато блестела она ярче всех, однозначно.

www.globallookpress / Thomas Bohlen

Лена Ленина

Из российских знаменитостей традиционно выделилась писательница Лена Ленина. У нее есть привычка — ежегодно впечатлять гостей кинофестиваля пуще прежнего. В этот раз она с ног до головы сияла золотом, наряды украшали мерцающие «улитки» и нечто, напоминающее растянутый шланг. А волосы были уложены так высоко, что звезда еле уместилась в авто!

Instagram @lenaleninaofficial

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова превзошла Беллу Хадид в Каннах.

Тема:
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