Рада назвала время, когда примут решение по выборам президента Украины

В Незалежной грядут выборы. Но дадут ли украинцам проголосовать за нового главу государства? Кто и где это будет решать?

В 2024 году на Украине должны пройти выборы президента. Но окончательное решение по этому поводу до сих пор не принято. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что окончательное слово по этому поводу будет сказано во время визита нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в США.

«В Конституции о военном положении указано, что совет работает до конца особого режима. Никаких выборов не должно быть. Но что удивительно, в Конституции не указан президент Украины. То есть о том, что он работает до конца особого режима, этого нет», — сообщил депутат.

Гончаренко подчеркнул, что для Соединенных Штатов важно подтвердить легитимность нынешнего президента Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер страны Владимир Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада.