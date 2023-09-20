Рада назвала время, когда примут решение по выборам президента Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

В Раде заявили, что судьбу выборов на Украине решат в США

Рада назвала время, когда примут решение по выборам президента Украины

Фото: www.globallookpress.com / Eduard Kislinsky

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В Незалежной грядут выборы. Но дадут ли украинцам проголосовать за нового главу государства? Кто и где это будет решать?

В 2024 году на Украине должны пройти выборы президента. Но окончательное решение по этому поводу до сих пор не принято. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что окончательное слово по этому поводу будет сказано во время визита нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в США.

«В Конституции о военном положении указано, что совет работает до конца особого режима. Никаких выборов не должно быть. Но что удивительно, в Конституции не указан президент Украины. То есть о том, что он работает до конца особого режима, этого нет», — сообщил депутат.

Гончаренко подчеркнул, что для Соединенных Штатов важно подтвердить легитимность нынешнего президента Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер страны Владимир Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада.

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