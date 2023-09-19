Разонравился Америке: Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада

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Зеленский вызывает все больше раздражения в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / APUkraine / twitter.com; 5-tv.ru

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Отношения США и Украины, похоже, уже не те. Зеленский прилетел в Нью-Йорк на генассамблею ООН.

И вроде выглядит как всегда, в своем наряде цвета хаки, но вот отношение к украинскому президенту резко изменилось.

Для американских СМИ он уже не бравый герой, а человек, который обстреливает собственные территории и тратит миллиарды долларов, выделенных Вашингтоном. О том, как Зеленский разонравился Америке, рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

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