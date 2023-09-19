Разонравился Америке: Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада

Налогоплательщики не понимают, как Киев расходует деньги.

Отношения США и Украины, похоже, уже не те. Зеленский прилетел в Нью-Йорк на генассамблею ООН.

И вроде выглядит как всегда, в своем наряде цвета хаки, но вот отношение к украинскому президенту резко изменилось.

Для американских СМИ он уже не бравый герой, а человек, который обстреливает собственные территории и тратит миллиарды долларов, выделенных Вашингтоном. О том, как Зеленский разонравился Америке, рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.