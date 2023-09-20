Лавров в Совбезе ООН: риски глобального конфликта растут

В ООН прошло заседание Совета безопасности. На нем обсуждались вопросы по Украине. На собрании министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире активно растут риски глобального конфликта.

«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям», — заявил глава МИД.

Дипломат отметил, что такие действия некоторых стран ведут к расшатыванию глобально стабильности. А также неоднозначные решения Запада приводят к обострению существующих и к разжиганию новых конфликтов. И с каждым днем все столкновения в мире становятся более глобальными.

Россия же настаивает на том, чтобы весь Устав ООН соблюдался и уважался. И главное, чтобы это было не выборочно. У каждой аналогичной ситуации должны быть одинаковые трактовки. Это поможет остановить текущие конфликты и предотвратить назревающие.

Министр иностранных дел отметил, что западные страны систематически нарушают требования, которые прописаны в Уставе ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.