Лавров в Совбезе ООН: риски глобального конфликта растут

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Министр иностранных дел России сообщил, что мировой конфликт ближе, чем многие думают. Можно ли его предотвратить?

Лавров в Совбезе ООН: риски глобального конфликта растут

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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В ООН прошло заседание Совета безопасности. На нем обсуждались вопросы по Украине. На собрании министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире активно растут риски глобального конфликта.

«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям», — заявил глава МИД.

Дипломат отметил, что такие действия некоторых стран ведут к расшатыванию глобально стабильности. А также неоднозначные решения Запада приводят к обострению существующих и к разжиганию новых конфликтов. И с каждым днем все столкновения в мире становятся более глобальными.

Россия же настаивает на том, чтобы весь Устав ООН соблюдался и уважался. И главное, чтобы это было не выборочно. У каждой аналогичной ситуации должны быть одинаковые трактовки. Это поможет остановить текущие конфликты и предотвратить назревающие.

Министр иностранных дел отметил, что западные страны систематически нарушают требования, которые прописаны в Уставе ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

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Лавров в Совбезе ООН: риски глобального конфликта растут

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