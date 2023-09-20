Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

У трапа самолета его встретили российский посол в США Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООО) вместе со всей российской делегацией. Кадрами прибытия делится 5-tv.ru.
У трапа самолета его встретили российский посол в США Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке.
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