Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 21 0

У трапа самолета его встретили российский посол в США Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООО) вместе со всей российской делегацией. Кадрами прибытия делится 5-tv.ru.

У трапа самолета его встретили российский посол в США Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке.

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