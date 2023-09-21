Окорочное состояние: в магазины попало мясо, зараженное АЧС

Чем опасен заокеанский вирус и можно ли в принципе от него избавиться?

В российские магазины попало мясо, зараженное так называемой АЧС — африканской чумой свиней. Вирус, говорят эксперты, прибыл из-за океана. Только в сентябре Россельхознадзор зафиксировал порядка десяти случаев продажи инфицированных продуктов. К каким последствиям может привести распространение заболевания?

«Известия» сообщают, что зараженное мясо продавалось а Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областях, а также в Якутии, Красноярском и Краснодарском краях, и даже на Алтае. Причем, речь идет не только о «чистых» кусках мяса, но и о мясной продукции — в частности, ветчине.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что обстановка с АЧС в стране остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой.

«В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 среди домашних свиней и 26 среди диких кабанов. Для сравнения, в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тыс. очагов (2,7 тыс. у домашних свиней и 6 тыс. среди диких кабанов)», — говорилось в заявлении.

За последние месяцы Минсельхоз России вместе с Россельхознадзором разработал проект поправок в ветеринарные правила профилактики АЧС. Речь идет, в первую очередь, об увеличении минимального количества и частоты отбора проб для исследования на вирус у домашних свиней.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что в целях предупреждения распространения африканской чумы свиней в регионах проводятся мониторинговые исследования.

Опасно ли?

Говоря о рисках для человека, стоит отметить, что этим вопросом озадачились давно. По заверениям главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, официально людям нечего бояться. Но это не значит, что про АЧС можно забыть. Напротив, если это сделать — все приобретет неконтролируемые масштабы.

Подтверждает это и кандидат медицинских наук Сергей Леонов, замечая, что зараженное мясо может стать переносчиком заболевания.

«Заболевшие животные очень быстро погибают, поэтому такое мясо и зараженные продукты из него сжигают, а там, где они были обнаружены, вводят карантин», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

За развитием событий постоянно следят госструктуры.

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