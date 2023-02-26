Самые опасные на Земле: кто такие «суперсвиньи» и какую угрозу они несут США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 68

The Guardian: «Неубиваемые» суперсвиньи атаковали США

Самые опасные на Земле: кто такие «суперсвиньи» и какую угрозу они несут США

Фото: www.globallookpress.com / Lutz Gerken

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Предполагалось, что животные не выживут зимой, но все оказалось не так просто.

Американской экологии угрожает вторжение канадских «суперсвиней». Об этом сообщает издание The Guardian. Уточняется, что животные являются сильными, умными и плодовитыми, способными к выживанию при самой экстремальной погоде.

«Прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — написал журналист Адам Гэббат.

История «суперсвиней» начинается в 80-х годах прошлого века, когда канадские фермеры скрестили домашних свиней с дикими кабанами. Получившиеся особи весили больше 300 килограммов, поэтому давали больше мяса. Некоторые из них сбежали от людей, из-за чего популяция распространилась по Канаде.

Предполагалось, что они не переживут зиму, однако крупный размер дал свиньям преимущество на холоде. Также «суперсвиньи» умеют рыть пещеры глубиной до двух метров, что дает им выживать в условиях низких температур. Для тепла, животные выстилают свои укрытия рогозом.

Могут охотиться на птицу, мелких животных и молодых оленят. Помимо всего прочего, практически всеядны, а еще переносят такие инфекции, как грипп и африканская свиная чума.

«Дикие свиньи — самые опасные инвазивные крупные млекопитающие на планете», — заключил эксперт университета Саскачевана Райан Брук.

Люди избавляются от них различными способами, однако «суперсвиньи» живучи и многочисленны. Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Приморье спасли замерзавших в сугробе детенышей амурских леопардов.

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