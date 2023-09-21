Всего два пункта: Зеленский выдвинул России условия для завершения конфликта

До этого украинский лидер требовал, чтобы РФ исключили из Совбеза ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский не перестает выдвигать свои требования. На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке он назвал два условия, которые Россия обязана выполнить, чтобы вооруженный конфликт прекратился.

Во-первых, Зеленский потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года». Украинский президент до сих пор считает Крым и Донбасс территориями своей страны и хочет, чтобы Россия их вернула. Это и является вторым условием Зеленского.

Помимо государственной границы, он также требует возвращения экономической зоны в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат для прекращение боевых действий», — подчеркнул Зеленский.

До этого украинский лидер выдвигал требования и к самой ООН. По его мнению, организация должна исключить из Совбеза Россию, так как она является главным врагом Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, расстроилась ли жена Зеленского из-за его выступления на Генассамблее ООН.