Что с лицом: жена Зеленского расстроилась из-за его выступления на Генассамблее ООН?

Женщина не сумела скрыть свои эмоции. Чего она вообще ждала?

Во время выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке более половины собравшихся покинули зал заседаний. Присутствующая там же Елена Зеленская не смогла скрыть разочарования, которое засняли операторы, работающие на мероприятии.

В кадре видно, как Зеленская сидит в зале и аплодирует, однако выражение ее лица назвать радостным и воодушевленным явно не получается. Супруга главы киевского режима не сумела скрыть, что сильно разочарована.

Вероятной причиной этому стал тот факт, что половина участников Генассамблеи покинула аудиторию во время речи Зеленского. Впрочем, может быть, кислая мина на лице первой леди Украины вызвана самой речью супруга.

Подтверждением первой версии является следующий кадр со съемок Генассамблеи. После крупного плана Зеленской камера берет общий план, на котором видно, что как минимум половина стульев пустует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада.