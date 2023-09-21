Мошенники «развели» генерала КГБ почти на 13 миллионов рублей

Мужчина поверил в якобы попытку увода средств с банковского счета.

Мошенники обманным путем похитили у генерала КГБ Александра Стерлигова почти 13 миллионов рублей. Как пишет Mash, 79-летний мужчина поверил в якобы попытку увода средств с банковского счета.

Незнакомец представился сотрудником оператора связи и предложил генералу переподключиться к новым вышкам. Для этого нужно было зайти в банковское приложение на телефоне.

И тут на связь вышел уже второй собеседник — якобы сотрудник банка, который предупредил пенсионера о том, что мошенники пытаются вывести с его счетов средства. В качестве гарантии безопасности Стерлигову предложили перевести деньги на другой счет с якобы повышенной процентной ставкой.

Так, мужчина отправил на указанный счет более полутора миллионов рублей и дал собеседнику доступ к своему профилю в банковском приложении. Мошенники вывели еще и облигации на 11 миллионов рублей.

Александр Николаевич написал заявление в полицию. Уголовное дело о мошенничестве уже возбуждено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь чиновника Росимущества стала жертвой телефонных мошенников.