Мошенники «развели» дочь чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Дочь чиновника Росимущества стала жертвой телефонных мошенников

Мошенники «развели» дочь чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Аферисты убедили девушку перекинуть все сбережения на «безопасный счет».

Дочь чиновника Росимущества стала жертвой телефонных мошенников. Как пишет Mash, 19-летнюю девушку развели на 18 миллионов рублей, представившись сотрудниками МВД.

Так, аферисты убедили ее в том, что все счета находятся под угрозой, и деньги нужно срочно спасать. Сделать это можно только переводом в крипту. Девушка взяла из ячейки 30 тысяч долларов и поехала на встречу с «секретаршей», которая ждала ее в Москве-Сити.

Позже она привезла туда же еще 120 тысяч долларов и 27 тысяч евро из ячейки. Но и этого мошенникам было мало — они напугали девушку скорым обыском ФСБ из-за крупных сумм, поэтому оставшиеся в доме деньги призвали тоже передать им, чтобы обезопасить.

Так аферисты получили еще 6 тысяч евро и 298 тысяч рублей. В сумме мошенники получили больше 18 миллионов рублей. Правда, вскоре дочь чиновника все поняла и написала заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники «развели» дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей по телефону.

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