Ученые нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины

Microbiology Spectrum: в Марианской впадине нашли новый вирус-бактериофаг
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
Специалистам удалось выяснить, что этот вирус способен проникать в человека и размножаться внутри.
На дне Марианской впадины обнаружен неизвестный ученым вирус. Подробное исследование опубликовано в научном журнале Microbiology Spectrum.
Сотрудники Океанического университета в Циндао исследовали микроорганизм, поднятый с глубины почти девять километров. Выяснилось, что это самый глубинный из всех известных изолированных бактериофагов в мировом океане.
«Обнаруженный вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров», — сказано в статье.
Ученым удалось выяснить, что этот вирус проникает в хозяина и размножается внутри, но обычно не убивает бактериальную клетку. Однако вирус копируется в генетическом материале и передается по наследству. По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что микроорганизм может быть частью вирусного семейства, которое существует в глубинах океана и ранее не было исследовано.
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