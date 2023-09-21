Ученые нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины

Специалистам удалось выяснить, что этот вирус способен проникать в человека и размножаться внутри.

На дне Марианской впадины обнаружен неизвестный ученым вирус. Подробное исследование опубликовано в научном журнале Microbiology Spectrum.

Сотрудники Океанического университета в Циндао исследовали микроорганизм, поднятый с глубины почти девять километров. Выяснилось, что это самый глубинный из всех известных изолированных бактериофагов в мировом океане.

«Обнаруженный вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров», — сказано в статье.

Ученым удалось выяснить, что этот вирус проникает в хозяина и размножается внутри, но обычно не убивает бактериальную клетку. Однако вирус копируется в генетическом материале и передается по наследству. По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что микроорганизм может быть частью вирусного семейства, которое существует в глубинах океана и ранее не было исследовано.

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