Ученые нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины

|
Рита Миронова
Рита Миронова 20 0

Microbiology Spectrum: в Марианской впадине нашли новый вирус-бактериофаг

Ученые нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалистам удалось выяснить, что этот вирус способен проникать в человека и размножаться внутри.

На дне Марианской впадины обнаружен неизвестный ученым вирус. Подробное исследование опубликовано в научном журнале Microbiology Spectrum.

Сотрудники Океанического университета в Циндао исследовали микроорганизм, поднятый с глубины почти девять километров. Выяснилось, что это самый глубинный из всех известных изолированных бактериофагов в мировом океане.

«Обнаруженный вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров», — сказано в статье.

Ученым удалось выяснить, что этот вирус проникает в хозяина и размножается внутри, но обычно не убивает бактериальную клетку. Однако вирус копируется в генетическом материале и передается по наследству. По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что микроорганизм может быть частью вирусного семейства, которое существует в глубинах океана и ранее не было исследовано.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен вирус нипах, вспыхнувший в Индии.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
«Гибель»: саудовский принц предупредил об опасности применения ядерное оружие
12:56
Ученые нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины
12:46
Мошенники «развели» генерала КГБ почти на 13 миллионов рублей
12:37
Стоит ли надевать на детей медицинские маски для защиты от ОРВИ и коронавируса
12:26
Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС
12:18
«Ничего не будет, пока не заплатите»: в Уссурийске разгорелся скандал с аварийным жильем

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России