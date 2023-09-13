Новая глобальная пандемия? Чем опасен вирус нипах, вспыхнувший в Индии

Сегодня в медицине нет ни вакцины, ни доказано эффективного лечения заболевания, которое вызывает инфекция.

В Индии два человека скончались от вируса нипах, еще у двух есть схожие симптомы. Местные вирусологи говорят, что реальное количество заболевших может быть огромным, ведь инкубационный период при инфицировании вирусом длится до 45 дней. Что представляет собой нипах и стоит его бояться жителям России, 5-tv.ru рассказал эпидемиолог Николай Крючков.

Как объясняет эксперт, нипах или нипавирус — это относительно недавно выявленный вирус занозной инфекции. Впервые он зарегистрирован в 1999 году в Сингапуре. Сейчас периодически вспыхивает в азиатских странах, в особенности в Индии и Бангладеше.

Само по себе заболевание передается от особого вида летучих мышей к свиньям, а от них переходит к людям. Впрочем, напрямую от летучих мышей или продуктов их жизнедеятельности также есть риски получить этот вирус.

«Это заболевание является одним из тех, которые угрожают вызвать глобальную пандемию. Вирус продолжает адаптироваться и улучшать передачу человека к человеку. И самые разнообразные биологические жидкости могут стать источником такой инфекции для других людей, незараженных», — отмечает Крюков.

По словам эпидемиолога, вирус проявляется энцефалитом, то есть воспалением головного мозга. Оно протекает остро и имеет катастрофические последствия. При этом летальный исход бывает до 70% случаев. Если же удается выздороветь «условно», то пациент может даже остаться инвалидом, страдая, в том числе, от нарушений памяти и нервной системы.

«Проблема в том, что нет вакцины от этого заболевания и нет эффективных способов лечения, например, противовирусной терапии, которая бы доказано работала», — признает Крючков.

Эпидемиолог добавляет: количество вспышек вируса может в ближайшем будущем увеличиться.

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