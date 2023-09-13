Новая глобальная пандемия? Чем опасен вирус нипах, вспыхнувший в Индии

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 300 0

Эпидемиолог Крючков: вирус нипах имеет летальность до 70% случаев

Фото, видео: REUTERS / Stringer; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня в медицине нет ни вакцины, ни доказано эффективного лечения заболевания, которое вызывает инфекция.

В Индии два человека скончались от вируса нипах, еще у двух есть схожие симптомы. Местные вирусологи говорят, что реальное количество заболевших может быть огромным, ведь инкубационный период при инфицировании вирусом длится до 45 дней. Что представляет собой нипах и стоит его бояться жителям России, 5-tv.ru рассказал эпидемиолог Николай Крючков.

Как объясняет эксперт, нипах или нипавирус — это относительно недавно выявленный вирус занозной инфекции. Впервые он зарегистрирован в 1999 году в Сингапуре. Сейчас периодически вспыхивает в азиатских странах, в особенности в Индии и Бангладеше.

Само по себе заболевание передается от особого вида летучих мышей к свиньям, а от них переходит к людям. Впрочем, напрямую от летучих мышей или продуктов их жизнедеятельности также есть риски получить этот вирус.

«Это заболевание является одним из тех, которые угрожают вызвать глобальную пандемию. Вирус продолжает адаптироваться и улучшать передачу человека к человеку. И самые разнообразные биологические жидкости могут стать источником такой инфекции для других людей, незараженных», — отмечает Крюков.

По словам эпидемиолога, вирус проявляется энцефалитом, то есть воспалением головного мозга. Оно протекает остро и имеет катастрофические последствия. При этом летальный исход бывает до 70% случаев. Если же удается выздороветь «условно», то пациент может даже остаться инвалидом, страдая, в том числе, от нарушений памяти и нервной системы.

«Проблема в том, что нет вакцины от этого заболевания и нет эффективных способов лечения, например, противовирусной терапии, которая бы доказано работала», — признает Крючков.

Эпидемиолог добавляет: количество вспышек вируса может в ближайшем будущем увеличиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что штамм COVID-19 «Пирола» стал самым непредсказуемым для ученых.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
«Не может существовать»: Родригез раскритиковал современный юмор
18:06
Шаг за шагом: подразделения армии России продвигаются на марьинском фронте
17:59
Песков прокомментировал возможную поездку Путина в КНДР
17:47
Новая глобальная пандемия? Чем опасен вирус нипах, вспыхнувший в Индии
17:38
Премьера Финляндии Марин хотели убить из оружия, напечатанного на 3D-принтере
17:29
Ротенберг инвестирует 129 миллиардов рублей в российские курорты

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России