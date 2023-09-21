Страна мечтает вернуть свои границы 1991 года. В Запорожской области предложили решение.

Украина может войти в состав России в качестве нового федерального округа, чтоб вернуть свои граници 1991 года. Об этом сообщил лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с агентством РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил на заседании Совбеза ООН и назвал два условия для прекращения конфликта. Согласно одному из них, ВС РФ должны покинуть территории страны «в пределах международно признанных границ 1991 года».

«Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза», — ответил Рогов.

Общественный деятель уточнил, что после полного освобождения постукраинского пространства от власти нацистского киевского режима, у РФ вполне может появиться новый федеральный округ на этих территориях.

Рогов также добавил, что Зеленский в своих выступлениях перестал обновлять репертуар, говоря об условиях для прекращения огня, а это чревато тем, что на его «концерты» перестанут покупать билеты.

Примечательно, что вторым условие, которое назвал украинский лидер, является полное возвращение Киеву контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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