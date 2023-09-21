«Мста-С» снаружи и внутри: в чем преимущества модифицированных российских гаубиц

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 25 0

Военный эксперт Кнутов: гаубица «Мста-С» является лучшим орудием дальнобойной артиллерии

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Юрия Кнутова; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС России получили первую партию улучшенных гаубиц «Мста-С». В чем их кардинальное отличие от предыдущих модификаций и имеются ли у противника аналоги?

Военная тематика. ВС РФ получили новые, модифицированные гаубицы «МСТА-С». Поговорим с военным экспертом, в чем их кардинальное отличие от предыдущих модификаций? Имеются ли у противника аналоги? На каких направлениях будут применять?

Новые, модифицированные гаубицы «Мста-С», которые получили российские войска, являются лучшим орудием дальнобойной артиллерии. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, российская гаубица изначально была аналогом немецкой гаубицы PzH 2000, однако во многом превосходит ее по возможностям. В первую очередь из-за более усовершенствованной системы управления огнем.

«Возможность ведения огня по внешним указаниям, которые получают электронно с помощью каналов связи через автоматизированную систему управления. Передаются координаты, и орудие автоматически наводится на данную цель», — объяснил эксперт.

Гаубица «Мста-С»Гаубица «Мста-С». Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Также у российской гаубицы есть режим шквалистого огня с более модифицированной системой управления. Поэтому, по мнению военного эксперта, «Мста-С» имеет большие возможности и в целом превосходит свой немецкий аналог.

«Самое главное — это электроника, которая позволяет с высокой точностью наводить орудие в режиме шквалистого огня, фактически проводить 210 выстрелов в минуту, что не делает ни одна гаубица в мире. Это делает „МСТА-С“ одним из лучших орудий среди дальнобойной артиллерии», — подчеркнул Кнутов.

Кроме того, в новой версии российских гаубиц улучшилась обитаемость экипажа: появился специальный генератор для выработки электроэнергии и кондиционер. Любые недостатки, которые в будущем могут быть выявлены в орудии, без проблем устранят, подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем западная артиллерия уступает российской.

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