«Нужно быть осторожным»: как миндаль влияет на борьбу с лишним весом

Правда ли, что употребление этих орехов помогает похудеть?

Люди, садящиеся на диету или просто склонные к полноте, зачастую включают в свой рацион миндаль. Как он помогает контролировать вес, 5-tv.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт объяснила, что миндаль действительно может использоваться при похудении, невзирая на его очень высокую калорийность. Однако нужно уметь вовремя остановиться.

«Миндаль дает чувство насыщения, содержит много жиров, много клетчатки, микро и макроэлементы, там много магния. Поэтому в некоторых случаях, особенно, когда человек нервничает, когда у него переедание исключается из-за каких-то стрессов, когда очень хочется сладкого, когда очень хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, лучше съесть горсточку этих орешков. Но, опять же, только горсточку, штучек 10-15», — объясняет специалист.

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Есть миндаль можно для профилактики. Как объясняет Соломатина, клетчатка в миндале забирает на себя излишки жиров и сахаров, создает чувство насыщения. А магний и другие элементы успокаивают нервную систему и улучшает работоспособность. К тому же, содержащийся в этих орехах белок снижает аппетит, а еще в нем мало сахаров, которые повышают уровень глюкозы в организме.

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