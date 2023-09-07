Грустно, но вкусно: частое употребление салями может привести к гипоксии

И кому лучше совсем отказаться от этого вида колбасы?

В мире 7 сентября отмечается необычный праздник — День салями. Кажется, ни одно застолье в России не обходится без этого продукта.

Диетолог Елена Соломатина рассказала 5-tv.ru, чем полезен и вреден такой вид колбасы. Как отмечает специалист, в России салями действительно ассоциируется с праздником.

Это деликатес и лакомство, которое обычно употребляется в малых количествах: пара кусочков и лучше одновременно с овощами. А вот рассматривать салями в качестве продукта питания, по мнению Соломатиной, все-таки не стоит.

Дело в том, что, несмотря на высокую концентрацию мяса и ряда полезных веществ, таких как белок, цинк и витамины группы В, в салями есть еще и то, что пагубно влияет на организм человека.

«Там есть и жир, достаточно много, ничего хорошего в этом нет. А то количество соли, которое содержит салями, оно перекрывает все мыслимые пределы», — предупреждает Соломатина.

Кроме того, такая колбаса содержит большое количество вкусовых добавок, в частности, там много нитрита натрия. А он при определенных условиях превращается в нитрозамин, который является канцерогеном.

К тому же, нитриты блокируют активную форму гемоглобина, приводят его в другую форму — метгемоглобин, — который не передает кислород тканям.

«Ткани испытывают кислородное голодание. Обменные процессы идут неполноценно или вообще прекращаются», — рассказывает диетолог.

По словам эксперта, из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем. А еще салями не стоит есть детям и беременным, последним — во избежание гипоксии плода.

«Это очень нелегкий для усвоения продукт, и его лучше есть здоровому человеку в виде нечастого лакомства, а у кого какие-то заболевания, от салями лучше отказаться», — считает Соломатина.

Например, исключить продукт стоит тем, кто страдает высоким давлением или заболеваниями желудочного-кишечного тракта и мочевыводящей системы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем рискуют любители тартара и карпаччо.