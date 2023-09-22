Виноваты родители? Почему у детей появляется ожирение и как с этим бороться

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 221 0

Педиатр Чеботарева: детское ожирение возникает из-за неверных пищевых привычек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Country Russia; Личный архив Люсине Чеботаревой; 5-tv.ru

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На набор лишнего веса влияют несколько факторов. Но ситуации можно избежать — как?

Главной причиной детского ожирения являются неправильные привычки их родителей. Почему это так, 5-tv.ru объяснила педиатр Лусине Чеботарева.

По мнению врача, у детей ожирение чаще всего связано с тем, что родители навязали неверные пищевые привычки, и ребенок ест неправильно. А также сегодня настоящий бич — сидячий образ жизни современных детей.

«Необязательно заниматься спортом и профессиональным спортом. Но физическая активность у ребенка должна быть обязательно. Это — просто необходимость для человека», — подчеркивает педиатр.

При этом ошибками взрослых специалист называет кормление под мультики, применение пищевого насилия, когда еду буквально заталкивают в рот ребенку, а также так называемое «кусочничество» и перекос в сторону мучного и сладкого, где полно углеводов.

«Можно вводить прикорм, используя правило „пять-пять-три-два“. То есть, смотреть сколько и чего мы даем. Не надо взвешивать, не надо считать калории, просто сбалансированно питаться», — говорит эксперт.

При этом для взрослых и подростков Чеботарева советует обратить внимание на «гарвардскую тарелку», в которой прописано, сколько овощей и фруктов нужно употреблять ежедневно. Сбалансировав питание, можно избежать таких проблем как детское ожирение.

«Иногда нужно вести дневник, чтобы посмотреть, когда человек переедает. Большинство проблем — это не какие-то гормональные болезни. Большинство ожирений идет от того, что неверные пищевые привычки сформировались», — объясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что как миндаль влияет на борьбу с лишним весом.

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