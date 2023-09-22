Плата за молодость: лицо 71-летней Аллегровой обошлось ей в крупную сумму

|
Рита Миронова
Рита Миронова 459 0

Хирург Айрапетян: Аллегрова потратила на пластику до миллиона рублей

Плата за молодость: лицо 71-летней Аллегровой обошлось ей в крупную сумму

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На фоне коллег певица выглядит более чем достойно. Какие процедуры она делала?

Певица Ирина Аллегрова могла потратить на пластические операции до одного миллиона рублей. К такому мнению пришел пластический хирург Арташес Айрапетян после того, как изучил фотографию лица артистки.

«С вероятностью 80% я могу сказать, что была проведена блефаропластика и тот или иной вид подтяжки. Возможно, это безоперационная подтяжка нитями, а возможно, это СМАС-лифтинг», — заявил эксперт в интервью порталу «Страсти».

По его мнению, 71-летняя певица сохраняет «свежее» лицо не только благодаря генетике, но также благодаря своему хирургу и уходовым косметологическим процедурам.

Айрапетян подчеркнул, что Аллегрова выглядит достойно на фоне своих звездных коллег, и многих даже превосходит. В отличие от звезд, которые переборщили с пластикой, исполнительница не балуется филлерами и подтяжками, во всем знает меру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аллегрова сохраняет молодой внешний вид.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:57
Банки РФ попросили о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной
2:44
В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву
2:35
«Вернулся другим»: Поплавская об изменениях в поведении сына после участия в СВО
2:26
Нужно самим: зачем в России ограничили экспорт бензина и дизеля
2:12
В России увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами
2:01
«Социально желательное поведение»: как найти подход к школьным хулиганам

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России