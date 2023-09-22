Плата за молодость: лицо 71-летней Аллегровой обошлось ей в крупную сумму

На фоне коллег певица выглядит более чем достойно. Какие процедуры она делала?

Певица Ирина Аллегрова могла потратить на пластические операции до одного миллиона рублей. К такому мнению пришел пластический хирург Арташес Айрапетян после того, как изучил фотографию лица артистки.

«С вероятностью 80% я могу сказать, что была проведена блефаропластика и тот или иной вид подтяжки. Возможно, это безоперационная подтяжка нитями, а возможно, это СМАС-лифтинг», — заявил эксперт в интервью порталу «Страсти».

По его мнению, 71-летняя певица сохраняет «свежее» лицо не только благодаря генетике, но также благодаря своему хирургу и уходовым косметологическим процедурам.

Айрапетян подчеркнул, что Аллегрова выглядит достойно на фоне своих звездных коллег, и многих даже превосходит. В отличие от звезд, которые переборщили с пластикой, исполнительница не балуется филлерами и подтяжками, во всем знает меру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аллегрова сохраняет молодой внешний вид.