Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Мера принята после решения Центробанка об увеличении ключевой ставки. Сегодня она — 13%.

Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Rau

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Банк ВТБ в след за повышением ключевой ставки Центробанком увеличивает ставки по ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Уточняется, что базовая ставка по рыночным ипотечным программам от ВТБ повышается на 0,5 процентный пункт. При этом отмечается, что показатель все же ниже роста ключевой ставки.

«Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — говорится в заявлении.

Аналогичное решение принято и в Сбербанке. Так, минимальная ставка по ипотеке на вторичку и новостройки увеличилась с 13,7 до 14,2%.

Центробанк 15 сентября сообщил о повышении ключевой ставки с 12 до 13% годовых в связи с сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику. По заявлению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, для снижения ключевой ставки потребуется «продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк отменил скидки на ставки по льготной ипотеке и повысил размер первоначального взноса по ним до 20,1%.

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