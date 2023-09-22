Банки РФ попросили о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной

Банки просят о праве повышать ставку по льготной ипотеке (2-8%) до рыночной (14-15%). Соответствующее письмо направили в Минстрой представители Ассоциации банков России (АБР), сказано в материале «Известий».

Согласно тексту, возможность менять условия договора поможет кредитным организациям избежать ситуаций, когда займ уже оформлен по льготе, а государство не финансирует разницу процента из бюджета.

В случае принятия инициативы стабильность банков будет под защитой, но появятся риски для заемщиков. В связи с этим может произойти спад в сфере жилищного кредитования. По мнению экспертов, интерес к ипотеке у потребителей снизится вдвое. При этом принцип повышения ставки уже работает в программе IT-ипотеки — кредитор вправе увеличить ставку, если заемщик уволился из аккредитованной компании.

По сути, инициатива страхует банки от двух рисков: изменения льготного статуса заемщика и нехватки бюджета на покрытие всех действующих программ с государственной поддержкой.

Как объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, инициатива, если она будет одобрена, не затронет уже получивших льготную ипотеку заемщиков. Новые условия кредитования будут входить только в новые договоры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке после решения Центробанка об увеличении ключевой ставки.