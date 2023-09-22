Алкоголь, пластика и красивая старость: как изменились герои сериала «Друзья»

Первая серия культового ситкома вышла в 1994 году.

Ровно 29 лет назад, 22 сентября 1994 года, на телеэкраны вышла премьерная серия культового ситкома «Друзья», повествующего о жизни шести приятелей, проживающих в Нью-Йорке. Очень быстро сериал завоевал популярность по всему миру, став одним из лучших комедийных проектов. Зрители оценили юмор и подход, который показывает, казалось бы, простые житейские ситуации порой с совершенно неожиданной стороны. Главные роли сыграли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. 5-tv.ru решил узнать, как изменились актеры за это время и что произошло в их жизни.

«Вечную любовь» одной из героинь в сериале «Друзья» сыграл Дэвид Швиммер. Его персонаж Рос Геллер отличался педантичностью и порой даже занудством, за что и полюбился зрителям. Швиммер как-то заявил, что мечтает выступать на Бродвее, но судьба сложилась иначе. После съемок в ситкоме он продолжил появляться на экране в разных жанрах, и не только в комедийном, а также выступил в роли режиссера.

Дэвид Швиммер. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

А еще именно Швиммер стал актером озвучки во всех частях мульфильма «Мадагаскар». Его голосом говорил жираф Мелман. В 2017 году Швиммер развелся с супругой, с которой провел в браке семь лет. У пары есть дочь Клео.

Лиза Кудроу, сыгравшая эксцентричную и необычную Фиби Буффе, продолжила съемки после завершения проекта, появившись в комедийных фильмах и сериалах, пробовала себя в качестве сценариста и продюсера, но сама признавалась, что роль в «Друзьях» осталась для нее особенной.

«Сериал „Друзья“ — мой лучший опыт в телевизионном проекте. Мы все ладили. Съемочная команда была отличной. Часто так случается, что люди, которые работают долгое время вместе, со временем начинают соперничать. В нашем случае — это не так. Мы наоборот очень сроднились и всегда вместе. Мне необычайно повезло работать там», — рассказывала как-то актриса.

Лиза Кудроу. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

В личной жизни Кудроу все замечательно: она вышла замуж в 1995 году за бизнесмена Мишеля Стерна и воспитывает сына Мюррея. Пара счастливо живет в собственном доме в Беверли-Хиллз. Что касается внешности, Лиза чаще всего прибегает к помощи эстетической косметологии, стараясь поддерживать себя в форме занятиями спортом и признается, что не боится старости, ведь стареть тоже можно красиво.

Итальянского красавца-ловеласа Джоуи Триббиани сыграл Мэтт Леблан. Интересно, что в самом начале его роль должна была быть второстепенная, но зрителям настолько понравился образ героя, что он быстро встал в ряд главных персонажей. После завершения «Друзей» на экраны два года выходил спин-офф сериала «Джоуи», где Леблан сыграл главную роль. Был женат официально, еще восемь лет проживал в гражданском браке, но оба союза впоследствии распались. После ситкома Леблан на некоторое время ушел с экранов, вернувшись только в 2011 году. Зато за роль в сериале «Эпизоды» получил престижный «Золотой глобус».

Мэтт Леблан. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

Поклонники часто замечают, что когда-то удивительно красивый актер будто не занимается собственной внешностью, и даже называют его старым. Однако 56-летний артист заявляет, что ничего менять не собирается и его все устраивает.

Американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая очень организованную и озабоченную порядком Монику Геллер, на самом деле участвовала в кастинге на роль Рэйчел Грин. А эффектная брюнетка, по решению режиссера, стала сестрой педанта Роса. Кстати, благодаря роли в «Друзьях» актриса попала в книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса телесериала в истории: она получала по миллиону долларов за каждый эпизод. Актриса поддерживала популярность другими главными ролями, например, в сериале «Город хищниц».

Кортни Кокс. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

Кокс всегда относилась внимательно к своей внешности и рассказывала поклонникам, что регулярно пользуется услугами косметологов: колет ботокс, делает лазерные и прочие процедуры. Однако спустя время призналась, что без всего этого ей легче: после косметолога она «чувствовала себя ненастоящей».

Мэтью Перри, который воплотил на экране юмориста и впоследствии супруга Моники Чендлера Бинга, сегодня считается одним из самых популярных в мире. Он играл на одной съемочной площадке с голливудскими звездами и активно принимал участие в новых интересных проектах, имеющих успех у зрителей.

Мэттью Перри. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

Однако это, увы, не помешало актеру связаться с запрещенными препаратами. Долгое время он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, последнее даже привело его к двухнедельной коме. Пагубное влияние наркотиков было настолько велико, что однажды актер признался: он практически не помнит съемки трех сезонов сериала. К счастью, сейчас Мэтью настроен оптимистично, он признал проблему и борется с ней. Несколько лет назад Перри выпустил автобиографичную книгу, в которой честно рассказал о собственных ошибках и признался, что прочно встал на путь исправления.

Для Дженнифер Энистон роль Рейчел Грин стала настоящей путевкой в большой кинематограф. Карьера ее сложилась как нельзя лучше: ей доставались главные роли в сериалах и фильмах, впоследствии удостоенных высших кинонаград. Что нельзя сказать о личной жизни: актриса пережила два развода, один, наиболее громкий, был с еще одной голливудской звездой Бредом Питом.

Дженнифер Энистон. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

Тем не менее, сейчас Энистон уверяет, что довольна жизнью. А поклонники отмечают ее неувядающую красоту — в свои 54 года она практически не изменилась. Однако к пластической хирургии все же обращалась: сделала ринопластику, изменила форму подбородка и, по слухам, увеличила грудь. Последнее, правда, сама артистка отрицает.

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