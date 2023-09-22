Владимир Путин обсудил отношения с соседями на совещании Совбеза РФ 

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности

Владимир Путин обсудил отношения с соседями на совещании Совбеза РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин провел очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Темой совещания стали отношения с ближайшими соседями и парнерами, касающиеся различных сфер. Речь шла об экономике, вопросах гуманитарного сотрудничества, а также безопасности в регионе. Владимир Путин подчеркнул, что объем работы предстоит большой.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие постоянные члены Совбеза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин провел Госсовет по вопросам рынка труда. Для этого президент посетил Великий Новгород, город, который многие называют святым для нашей страны.

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