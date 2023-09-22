Президент посетил Великий Новгород. Почему именно там проводилось совещание?

Президент РФ Владимир Путин отправился в место, которое многие называют святым для нашей страны. Это Великий Новгород.

Как и сотни лет назад, там думали о будущем России. Задача непростая — в условиях дефицита кадров в важнейших областях экономики подружить вместе вузы, бизнес и производства. И, возможно, получится. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.