Битва за кадры: Путин провел Госсовет по вопросам рынка труда — главное
Путин провел Госсовет по вопросам рынка труда
Фото, видео: Илья Питалев / POOL / ТАСС; 5-tv.ru
Президент посетил Великий Новгород. Почему именно там проводилось совещание?
Президент РФ Владимир Путин отправился в место, которое многие называют святым для нашей страны. Это Великий Новгород.
Как и сотни лет назад, там думали о будущем России. Задача непростая — в условиях дефицита кадров в важнейших областях экономики подружить вместе вузы, бизнес и производства. И, возможно, получится. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.
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