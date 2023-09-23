Сыграть командира «Спарты»: режиссер из ДНР хочет снять Машкова в своем фильме

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Режиссер Агранович: Машков идеально вписывается в образ командира роты «Спарты»

Сыграть командира «Спарты»: режиссер из ДНР хочет снять Машкова в своем фильме

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Народный артист России смог бы идеально сыграть героя Донбасса.

Кинорежиссер из Донецка Владимир Агранович, который снял сериал про специальную военную операцию (СВО) России на Украине, мечтает, чтобы в его фильмах играли популярные российские актеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».

Сериал «Мобилизация», снятый Аграновичем, повествует о событиях в самом начале спецоперации через истории трех друзей. Сейчас режиссер готовит продолжение и, как сам признается, хотел бы снять в своем кино Владимира Машкова. По словам режиссера, российский артист мог бы исполнить одну из главных ролей в полнометражном фильме о Донбассе.

«Мы хотим создать фильм по моей книге про отца, я писал ее гораздо раньше, и он хорошо вписывается. Но это, конечно, какая-то идеальная картинка, грезы, хотя это было бы великолепно», — делится Агранович.

Режиссер считает, что в будущем фильме народный артист России мог бы идеально показать образ его отца, командира роты в легендарной «Спарте». А вот среди женских персонажей донецкий режиссер предложил бы роль Полине Агуреевой, ведь считает ее работы блестящими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Машков провел встречу с молодежью в общественном штабе мэра Москвы.

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