Машков провел встречу с молодежью в общественном штабе мэра Москвы

Народный артист России Владимир Машков встретился с молодежью в общественном штабе столичного мэра Сергея Собянина. С представителями поколения он провел беседу в рамках программной сессии «Город моего будущего», сообщает сайт Агентства городских новостей «Москва».

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова рассказал аудитории про работу театра и театральных школ. Он отметил, что в «подвальном театре», который давно требовал ремонта, его наконец-то удалось начать благодаря содействию городского главы. Актер также высоко оценил состояние центральных столичных улиц близ театра. По его словам, они находятся в «роскошном состоянии».

Машков также рассказал про творческую работу и открыл секрет артистов.

«Если вы получили талант и с ним уважительно не работаете, как с огнем, который нужно поддерживать, он исчезнет», — прокомментировал Машков.

Выступление артиста заслушали студенты Высшей школы экономики, начинающие предприниматели, а также участники конкурсов в сфере программирования и робототехники. Гости имели счастье пообщаться с кумиром и задать ему интересующие вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал, школа Табакова единственная в РФ реализует интегрированную программу среднего и высшего образования.